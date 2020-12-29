صور.. محافظ الغربية: تطوير المستشفيات العامة أبرز إنجازاتنا فى 2020

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اهتمامه منذ توليه مهام عمله بقطاع الصحة، وأن المحافظة انطلقت من رؤية مصر 2030 ووضعت خطتها الاستراتيجية فى 9 محاور، وكان من أولى أهدافها النهوض بالقطاع الصحى وتقديم كل سبل الدعم له من خلال رؤى قائمة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة المستمرة، خصوصا فى ظل انتشار جائحة كورونا، ولذلك كان لزاما على المحافظة تسخير إمكانياتها المتاحة للاهتمام بقطاع الصحة بكل أركانه.





وقال رحمى، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن محافظة الغربية شهدت على مدار عام تقديم خدمات صحية شاملة ومتميزة، من خلال تطوير أنشطة الطب العلاجى التى تمثلت فى تطوير البنية التحتية للمستشفيات، وتم افتتاح غرف عمليات جديدة للنساء والتوليد والجراحة وجراحة المخ والأعصاب وغرف رعاية وحضَّانات أطفال فى مستشفيات "المحلة العام - بسيون المركزى- وقطور المركزى"، ومركز إسعاف نجريج ببسيون بتكلفة 600 ألف جنيه والذى يخدم 30 ألف مواطن، كما تم توصيل شبكة الغازات وزيادة عدد مخارج الأكسجين وتجهيز شبكة غازات خاصة بالكلى فى مستشفيات "إبيار المركزى - حميات بسيون - حميات زفتى - حميات كفر الزيات - حميات طنطا - حميات المحلة - صدر بسيون".



وأشار إلى الاهتمام بتطوير وإنشاء 13 وحدة غسيل كلوى تحتوى على 164 ماكينة غسيل و11 محطة معالجة مياه بإجمالى 8.23 مليون جنيه، وإنشاء 4 مراكز للعلاج الطبيعى وتطوير 3 مراكز أخرى بإجمالى تكلفة 665 ألف جنيه، وإنشاء مبنى مخصص كمبنى عزل كورونا سعة 30 سريرا فى مستشفى السنطة المركزى.

وأوضح أنه فى إطار الاهتمام ببناء مستشفيات جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة، تم البدء فى بناء مستشفيات "طنطا العام - السنطة المركزى - بشبيش المركزى - صدر المحلة"، واستكمال إحلال وتجديد وتطوير مستشفيات "رمد المحلة - محلة مرحوم المركزى - بسيون المركزى - قطور المركزى"، فضلا عن إنشاء أجنحة جديدة فى مستشفيات "حميات طنطا - حميات المحلة".



ونوه بسعى المحافظة لتوفير كل سبل الدعم الممكنة لسد احتياجات المستشفيات من التجهيزات الطبية اللازمة، فتم تزويد المستشفيات بـ10 أجهزة تنفس، و3 أجهزة منظار هضمى، ومنظار جراحى، وجهاز تخدير جديد، وجهاز CPAP وجهاز أشعة مقطعية، وأجهزة BiPAP ، وجهاز رسم قلب، وجهاز حصان شد، وجهازين جهاز ECO2، وجهاز C-ARM، و33 مونيتور، و3 مضخات تحاليل و4 حضانات، فضلا عن تطوير الأقسام الداخلية فى مستشفيات "المنشاوى العام - سمنود المركزى - صدر طنطا" وتوفير غرفة رعاية متوسطة بـ6 أسرة، و15 سرير عناية مركزة و20 سريرا داخليا.



وحرص على رفع المستوى الصحى للجماعات والأفراد وتحسين الصحة العامة والحفاظ على جودة الحياة للأشخاص الأصحاء والمرضى، وفى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، كان لابد من الاهتمام بقطاع الطب الوقائى الذى يساهم فى الوقاية من حدوث الأوبئة الصحية والتدخل السريع حين حدوثها لمنع انتشارها والتقليل من أضرارها، فتم الاهتمام بتنفيذ حملات التطعيمات الروتينية وتوفير 959.220 جرعة من تطعيم "كبدى الصفرية"، و77.821 جرعة تطعيم PCG، و163.058 جرعة تطعيم شلل الأطفال، و239.231 جرعات الثلاثى "منشطة"، و84.771 جرعة تطعيم الخماسى، و1.040.871 جرعة تطعيم MMR، و 1.340.45 جرعة تطعيم سولك و33.666 جرعة لتطعيمات أخرى.



وشدد على أن المحافظة أولت اهتماما بالوقاية من الأمراض المعدية واكتشافها مبكرا عن طريق تلقى 57.818 بلاغا خاصا بحالات الأمراض المعدية، وتوفير العلاج لحالات مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" من خلال مركز الفحص والمشورة فى مستشفى حميات طنطا، مشيرا إلى اكتشاف 63 حالة إيجابية جديدة والتعامل معها، كما تم توفير الاحتياجات الشهرية من السرنجات ذاتية التعطيل اللازمة للتطعيم بإجمالى 1.515.38 سرنجة، و8.068 إذابة 5 سنتيمترات و1.161 صندوق أمان، والحصول على 10 ثلاجات آيسلاند لحفظ الطعوم من وزارة الصحة وتوزيعها على الإدارات الصحية.



وأكد أن هذه الإنجازت تم تحقيقها بفضل جهود الجيش الأبيض من الأطباء والممرضين والإداريين والعمال الذين استمروا فى تقديم خدماتهم الطبية برغم تفشى الوباء وحصد أرواح العديد منهم، مشيرا إلى فخر المحافظة بهم واستمرارها فى تقديم كل سبل الدعم لتحقيق مزيد من الإنجازات فى القطاع الصحى من خلال تضافر جهود جميع العاملين بالمنظومة الصحية بالغربية وعلى رأسهم الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.