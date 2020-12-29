جدة - نرمين السيد - قررت ايبراشيات الوادى الجديد، أبوتيج، الغنايم، صدقا، بورسعيد، إلغاء الاحتفالات بليلة رأس السنة، وإلغاء الحفلات الصباحية بالعيد، وذلك فى إطار مواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقامة قداس عيد الميلاد بالوادى الجديد وأبوتيج وبورسعيد بلا حضور شعبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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