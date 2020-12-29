إنفوجراف.. إجراءات استخراج تراخيص البناء

جدة - نرمين السيد - فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز تلك الضوابط وطرق التقديم. وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفنى والقانونى الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

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