«حياة كريمة» تنتصر لحقوق الإنسان.. مبادرة الرئيس تواصل الإنجازات

جدة - نرمين السيد - وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى المرحلة الثانية من المبادرة حياة كريمة، لاستكمال الجهود فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، من خلال تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى دورها فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

المرحلة الأولى.. نجاح بامتياز

خصصت الحكومة 103 مليارات جنيه لتنفيذ المبادرة لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، وتركيب القطع الموفرة للمياه بحنفيات المساجد.. كما شهد تنفيذ المرحلة الأولى مشاركة من منظمات المجتمع المدنى.

تضمنت المرحلة الأولى اختيار 277 قرية تتجاوز فيها نسبة الفقر 70%، إذ شملت الخدمات التى قدمتها المبادرة، بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، مد وصلات مياه وصرف صحى، تجهيز عرائس، وتوفير فرص عمل، تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر، وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة، وتوفير البطاطين والمفروشات لمواجهة برد الشتاء، وإطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية وتنمية الطفولة، ومشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها.

المرحلة الثانية.. اهتمام رئاسى

لم يكن إعلان التوجيه بإطلاق المرحلة الثانية عن طريق الحكومة، بل أعلنه الرئيس السيسى، ما يعكس أهمية المبادرة لدى الرئيس، إذ كتب عبر صفحته الرسمية: "استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة #حياة_كريمة والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة، والتى تستهدف 50 مركزًا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية.. سأتابع بنفسى خطوات تنفيذ هذه المبادرة، متمنيًا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد".

من جهتها أوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المرحلة الثانية تشهد توسيع فى الأعمل لتشمل المبادرة 7 وزارات بدلًا من 3، إضافة إلى جهاز تنمية المشروعات.

وأكدت أن المرحلة الثانية من برنامج حياة كريمة أصبحت أكثر تكاملًا ونضجًا، إذ تشمل مشروعات زراعية، وتمكين اقتصادى ومتناهية الصغر للشباب والسيدات الأكثر فقرًا، فضلًا عن التوسع فى مجال الإعاقة بالقرى، والحضانات الطفولة المبكرة.

وأفادت بأن المرحلة الثانية للمبادرة تركز أكثر على الخدمات الأساسية، بالتحديد فيما يخص التعليم والصحة ومشروعات التمكين الاقتصادى، مع الحرص على المشروعات البيئية والغذائية، إضافة إلى التركيز على حقوق الطفولة وذوى الإعاقة.

فى هذا الشأن، قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أمر بتوسيع المبادرة لتشمل جميع أنحاء الجمهورية، موضحًا أن المبادرة تستهدف كل عزبة وقرية ونجع على أنحاء الجمهورية.

وأضاف عبد الفتاح، فى تصريحات تلفزيونية، أن المبادرة تستهدف دعم جميع قرى مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة، لافتًا إلى أن السنة الأولى سوف يتم ضم 50 مركزًا تضم 15 مليون مواطن، بإجمالى 1381 قرية.

أما عن الأرقام التى تشملها المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية انطلقت باستثمارات تبلغ 9.6 مليار جنيه، وتستهدف 375 تجمعًا ريفيًا فى 14 محافظة معظمها فى صعيد مصر.

وأوضح أن محافظات وسط وجنوب الصعيد مجتمعة تضم 315 قرية بنسبة 84% من إجمالى القرى المستهدفة فى المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، ومن المخطط إنهاء العمل فى جميع القرى المستهدفة فى المبادرة، والبالغ عددها ألف قرية بنهاية العام المالى 2023/2024.

واختتم شعراوى حديثه قائلاً: "سيتم تنفيذ 1592 مشروعًا فى المرحلة الثانية فى عدد كبير من القطاعات التى تهم المواطنين، وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة وخلق فرص العمل"، لافتًا إلى أن مبادرة حياة كريمة بدأت بدعوة من رئيس الجمهورية فى عام 2019 لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، والتى تستهدف ألف تجمع ريفى، يعيش فيها 12.5 مليون مواطن.