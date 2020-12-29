صرف 1.5 مليون جنيه منحة اجتماعية لـ 3.057 عاملا بأسوان

وقال "سعفان"، وفقا لبيان صحفى، إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب، مدير المديرية فى هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضى، أشار فيه إلى أنه تم صرف 226 ألف جنيه لـ 82 عاملاً غير منتظم، رعاية اجتماعية، و3.548 جنيها رعاية صحية لـ 11 عاملاً، بالإضافة إلى صرف منحة عيد الأضحى المبارك بواقع مليون و528 ألف و500 جنيه، لـ 3.057 عاملاً من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.
وأوضح أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى، بالتفتيش على 321 منشأة ( دورى نهارى) وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية، وعمل ندوتين عماليتين، فضلاً عن تلقى 10 شكاوى عمالية، تم بحث 8 شكاوى منها، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 64 منشأة، وإعادة التفتيش على 56 منشأة أخرى.
وفى مجال علاقات العمل فقد تلقت المديرية 12 شكوى عمالية، تم إحالة 8 منها للمحكمة العمالية، وشكوتان لجهات أخرى، وتبقى شكوتان مازالتا تحت البحث والدراسة.
أما فى مجال التدريب المهنى بوحدة التدريب المتنقلة بكفر كوم أمبو فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك برعاية مبادرة حياة كريمة، تم الانتهاء فيها من دورتين تدريبية على مهنتى التفصيل والحياكة لـ 10 إناث، والسباكة الصحية لـ 6 ذكور، وجارٍ تنفيذ 3 دورات تدريبية بمركز تدريب المحمودية بأسوان، تشمل دورة التفصيل والحياكة لـ 23 متدربة، ودورة التبريد والتكييف لـ 9 متدربين، ودورة الكترونيات لـ 8 متدربين.
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