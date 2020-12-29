الرعاية الصحية تستعد للموجة الثانية لكورونا بتخصيص 145 سريرا داخليا وعناية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، عن رفع درجة الاستعداد داخل مستشفياتها فى إطار الاستعداد للموجة الثانية فى مجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تخصيص 145 سرير داخل مستشفى المبرة والحياة بور فؤاد، لعزل الحالات المصابة بفيروس كوفيد19.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية فى بيان أنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية داخل مستشفى المبرة، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، من خلال زيادة عدد الأسرة الداخلى بها إلى 50 سرير إضافة إلى 38 سرير عناية مركزة للحالات الحرجة فيما تم تخصيص 36 سرير داخلى بمستشفى الحياة بورفؤاد و21سرير عناية مركزة للحالات الحرجة.

وأشارت الهيئة، إلى تخصيص أسرة للعناية المركزة (أطفال) بمستشفى الحياة بورفؤاد ، وذلك نظرًا لأن السلالات الجديدة تصيب الأطفال، ولذلك تم تجهيز أماكن لهم بمستشفى الحياة بورفؤاد ، استنادًا على وجود قسم للأطفال داخل المستشفى ، ولتوفير مشقة الانتقال خارج مدينة بورفؤاد.

ولفت الدكتور على حطب المشرف العام على أقسام العزل المخصصة لعلاج حالات كورونا ببورسعيد إلى إجمالى المكالمات والاستفسارات الواردة على خط الاستشارات الطبية خلال 6أشهر منذ بدء تفعيل الخط فى مطلع يوليو من العام الجارى وحتى الآن ، والتى بلغت 2178 استشارة طبية ، وكانت الاستشارات بشأن الاشتباه بالإصابة بـ "كوفيد 19" ومتابعة العزل المنزلى واستشارات ما بعد التعافي، وذلك عبر الرقمين المجانيين 0663257999 & 0663257444، واللذين قامت الهيئة بتخصيصهم لتلقى المكالمات والاستفسارات الطبية، والذى يعمل على مدار الساعة لخدمة إهالى بورسعيد .

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، استمرار انعقاد غرفة الأزمات بالهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد على مدار الساعة لمتابعة عمليات الرصد لأى حالات إصابة بفيروس "كوفيد19"، لافتًا إلى التنسيق التام مع قطاع الطب الوقائى وغرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة والسكان، لمتابعة الإجراءات التنفيذية والتعامل الفورى والفعال مع أى حالات طارئة لفيروس كورونا.

واستكمل: الهيئة منذ بداية أزمة "كوفيد 19" قامت بوضع مجموعة من الخطط الاستباقية ، لإدارة أزمة كورونا من خلال طرح عدة سيناريوهات محتملة بشأن التعامل مع الفيروس، بدأت بالتوعية والتثقيف عن آليات الوقاية منه ونشرها داخل الوحدات لتوعية المواطنين، مرورًا بتدريب كافة الفرق الطبية على أساليب الوقاية من الإصابة بـ "كوفيد 19" حال التعامل مع المصابين، وصولًا إلى تدريبهم على طرق مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة وكذلك التدريب على كافة سيناريوهات التعامل مع ظهور حالات إصابة طارئة وحرجة لفيروس "كوفيد19".

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية فى مجابهة أزمة كورونا منذ شهر مارس من هذا العام، شملت انعقاد غرفة الأزمات بمقر الهيئة على مدار الساعة لرصد أى مستجدات بخصوص فيروس كورونا، وإطلاق خدمة حجز العيادات على رقم 15344 لتقليل الازدحام و التكدس داخل كافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة، وتوصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن من المنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بورسعيد مجانًا محل سكنهم، وتشديد الرقابة الداخلية ومرور لجان مكافحة العدوى، بشكل يومي، على المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وذلك للتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل تلك المنشآت، سواء فيما يتعلق بأعمال التطهير أو التعقيم أو تنظيم الحركة والانتظار، علاوة على تكثيف التدريب على الإجراءات الوقائية والاحترازية لكافة أعضاء الفريق الطبى بكافة المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، بما يضمن بيئة صحية خالية من الأوبئة فى ظل تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى التى تحقق الجودة الشاملة فى أداء الخدمة الطبية.