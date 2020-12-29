الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6...

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، رقم 2678 لسنة 2020. وشمل القرار في مادته الأولي: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة بمسارهما ومرافقها وجميع منشأتها من محطات للركاب بما تحتويه المنشآت لخدمة الجماهير.

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