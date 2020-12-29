أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار باعتبار مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة. ويضم القرار، مسار الخطين ومرافقهما وجميع منشآتهما من محطات للركاب، بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى، وورش للعمرة الجسيمة، ووحدات التحكم المركزى، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة: اعتبار مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر أعمال منفعة عامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.