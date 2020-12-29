تنفيذ 625 كيلو مترا بتكلفة 10.2 مليار جنيه.. حصاد قطاع النقل عام 2020 (إنفوجراف)

تعطي الدولة المصرية أهمية خاصة لمشروعات قطاع النقل ضمن استراتيجيتها الطموحة لتوفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى تحقيق طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان، فضلًا عن تسهيل حركة النقل التجاري وتحفيز بيئة الاستثمار، وهو الأمر الذي تمت ترجمته في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة والعملاقة وفقًا لأحدث المعايير العالمية والتكنولوجيات المتقدمة.



وفي إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة في 2020، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع النقل خلال هذا العام.



وأشار التقرير إلى مشروعات الطرق، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالمشروع القومي للطرق، قد بلغت إجمالي أطوال الطرق التي تم تنفيذها ضمن المشروع 625 كم بتكلفة 10.2 مليار جنيه، وذلك عام 2020.

في السياق ذاته، تم إنشاء طريق مزدوج في المسافة من نفق الشهيد أحمد حمدي حتى شرم الشيخ بطول 342 كم وبتكلفة بلغت 5.6 مليار جنيه، كما تم تطوير طريق "النفق – النقب" بطول 231 كم وبتكلفة بلغت نحو 3.2 مليار جنيه.

يأتي ذلك بينما وصلت تكلفة الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير طريق "109 كم" حتى النفق بطول 24 كم إلى 869.6 مليون جنيه، في حين وصلت تكلفة الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء طريق الخدمة بطريق "القاهرة – السويس الصحراوي" بطول 28 كم إلى 572.6 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل الطرق، أشار التقرير إلى أنه تمت إعادة تأهيل طرق بطول 500 كم وبتكلفة 1.5 مليار جنيه وأهمها، ازدواج طريق "المنصورة – مدخل كوبري طلخا" بطول 10 كم بتكلفة بلغت 90 مليون جنيه.

كما تم رصف ورفع كفاءة طريق "بلقاس – الستاموني" بطول 25 كم وبتكلفة 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى والثانية من طريق "دهب – نويبع" بطول 50 كم وبتكلفة 100 مليون جنيه.

واستكمالًا لما سبق، تم رصف ورفع كفاءة طريق "سعام – كاترين" بطول 65 كم وبتكلفة بلغت نحو 315.9 مليون جنيه، وكذلك تم رفع كفاءة وازدواج طريق "الشيخ فضل – راس غارب" بطول 13 كم وبتكلفة بلغت 89 مليون جنيه.

وإلى جانب ذلك، تم الانتهاء من المرحلة الأولى لرفع كفاءة طريق "المحلة – نمرة البصل – كفر الشيخ" بطول 16 كم بتكلفة 35.7 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة توريد معدات حديثة لمواكبة التكنولوجيا المتقدمة في مجال صيانة الطرق بلغت نحو 400 مليون جنيه، خاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف لتوفير التكلفة وتقليل مدة التنفيذ حفاظًا على البيئة.

وعلى صعيد ما تم إنجازه في المحاور والكباري، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ 156 كوبري ونفق ضمن المشروعات التالية، وهي تنفيذ 4 مشروعات لإنشاء محاور عرضية متكاملة تربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتساهم في تنفيذ مخططات التنمية الشاملة الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية في صعيد مصر.

وتضمنت تلك المشروعات إنشاء محور عدلي منصور على النيل بطول 7 كم، وبتكلفة بلغت نحو 1.1 مليار جنيه علمًا بأنه يشمل 7 كباري ونفق، فضلًا عن إنشاء محور سمالوط على النيل بطول 24 كم ويشمل 30 كوبري و17 نفقا، وبتكلفة وصلت إلى 1.9 مليار جنيه.

كما تم إنشاء محور قوص على النيل بطول 19 كم ويشمل 15 كوبري و15 نفقا، بتكلفة بلغت نحو 1.5 مليار جنيه، وكذلك تم إنشاء محور كلابشة على النيل بطول 23 كم ويشمل 9 كباري و5 أنفاق بتكلفة 1.1 مليار جنيه.

وبالنسبة لأبرز المحاور، تم افتتاح محور المحمودية بطول 21 كم ليخدم 4 أحياء في الإسكندرية ويشمل 14 كوبري، كما تم افتتاح محور الفريق العصار (مصر الجديدة- محور تحيا مصر) بطول 18 كم ويشمل 8 كباري.

وكذلك أشار التقرير لمشروعات تطوير شرق القاهرة (مدينة نصر- مصر الجديدة)، حيث تم تطوير 30 طريقًا، بالإضافة إلى إنشاء 26 كوبري.

وتطرق التقرير إلى أبرز الكباري العلوية التي تم إنشاؤها، ومنها إنشاء 5 كباري علوية محل الاختناقات المرورية على طريق بنها – المنصورة بإجمالي طول 3.6 كم وبتكلفة تصل إلى 1.4 مليار جنيه.

وأيضًا، تم إنشاء كوبري دكرنس العلوي بطول 1250 كم وبتكلفة 357 مليون جنيه، وكذلك إنشاء كوبري قلما العلوي بطول 712 مترا وبتكلفة 244 مليون جنيه.

وإلى جانب ما سبق، تم إنشاء الكوبري العلوي أعلى مزلقان السكة الحديد في ميدان المديرية ببني سويف بطول 540 مترا بتكلفة 90 مليون جنيه، كما تم إنشاء كوبري تقاطع طريق الصعيد الصحراوي الغربي مع طريق الفيوم بطول 700 متر، وبتكلفة تبلغ 274 مليون جنيه.

وبالنسبة لمشروعات السكك الحديدية، أوضح التقرير أنه تم التعاقد على صفقة توريد 1300 عربة مجري/ روسي بنحو أكثر من مليار يورو، وصل منها 173 عربة سكك حديدية جديدة حتى الآن، وكذلك تم توريد 100 جرار سكة حديد حديث من إجمالي 110 جرارًا، فضلًا عن التعاقد على توريد 6 قطارات ركاب جديدة مع شركة تالجو الإسبانية.

وبالإضافة لذلك، تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ 80 مزلقانًا ليصبح إجمالي ما تم تطويره 497 مزلقانًا، وكذلك تم تطوير وصيانة 15 محطة ليصبح إجمالي المحطات التي تم تطويرها 176 محطة.

كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير 90 عربة إسبانية و97 عربة درجة ثالثة عادية، فضلًا عن تنفيذ 11 برجًا ضمن مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد ليصبح إجمالي عدد الأبراج التي تم الانتهاء منها 34 برجًا.

وتناول التقرير الحديث عن محطة بشتيل، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 4.7 مليار جنيه، وتتراوح قدرتها الاستيعابية ما بين 120 ألفا إلى 165 ألف راكب يوميًا، بينما تبلغ مساحة الأرض المقام عليها مبنى المحطة 30 ألف م2، علمًا بأن مدة تنفيذ المحطة تبلغ 3 سنوات.

ورصد التقرير مشروعات الجر الكهربائي، وأبرزها الانتهاء من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون الرشيد – عدلي منصور)، والتي بلغت تكلفتها نحو 814 مليون يورو و12,1 مليار جنيه، وتتكون من 10 محطات بطول 11,5 كيلو متر.



كما أشار التقرير إلى مشروع إنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (العتبة – الكيت كات – محور رود الفرج / جامعة القاهرة)، الجاري تنفيذه بتكلفة بلغت نحو 939.2 مليون يورو و9.5 مليار جنيه، ويتكون من 15 محطة بطول 17,7 كم.

في سياق متصل، ذكر التقرير أنه تم وصول أول 5 قطارات مكيفة ضمن مشروع تصنيع وتوريد عدد 32 قطار جديد للتشغيل على الخط الثالث لمترو الأنفاق بتكلفة 317,8 مليون يورو و640,3 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى مشروع القطار الكهربائي (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة)، والذي بلغت تكلفته 1.5 مليار دولار و10,5 مليار جنيه، ويتكون من 16 محطة جار تنفيذها بطول 90 كم.

وأوضح التقرير أن تكلفة مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر بلغت 2.2 مليار يورو، حيث يجري تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56,5 كم و22 محطة، بينما يجري تنفيذ مشروع مونوريل السادس من أكتوبر بطول 42 كم وعدد 12 محطة.

وجاء في التقرير أنه جار العمل بمشروع القطار السريع (العين السخنة – العلمين الجديدة) بطول 460 كيلو مترا.

وفيما يتعلق بمشروعات الموانئ، أشار التقرير إلى ما تم على صعيد الموانئ البحرية، حيث تم تنفيذ 18 مشروعًا استثماريًا بميناء دمياط، بتكلفة 1.03 مليار جنيه، كما تم بناء وتوريد قاطرتين بحريتين بموانئ البحر الأحمر بتكلفة بلغت 514 مليون جنيه.

في سياق متصل، تم تنفيذ 5 مشروعات لتطوير ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 4 مشروعات لتطوير ميناء السخنة بتكلفة 501.3 مليون دولار و10.1 مليار جنيه.

كما تم تنفيذ 3 مشروعات تطوير بمينائي شرق وغرب بورسعيد بتكلفة 8.3 مليار جنيه، فضلًا عن تنفيذ 6 مشروعات لتطوير موانئ الأدبية والطور والعريش.

وبالنسبة للموانئ البرية والجافة، أشار التقرير إلى أنه لأول مرة في مصر تم البدء في إنشاء ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان من خلال تحالف محلي عالمي، وذلك ضمن خطة إنشاء 8 موانئ جافة و5 مراكز لوجستية على مستوى الجمهورية.

واستعرض التقرير عددًا من إشادات ومؤشرات دولية بقطاع النقل المصري، حيث تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الـ 23، مقارنة بالمركز 28 عام 2019.

هذا وحصلت مصر على الجائزة المميزة من بنك التنمية الأفريقي لبناء الطرق لعام 2020، وذلك بفضل تنفيذ مشروعات غير مسبوقة في مجال تطوير الطرق والنقل.



من جانبها، أشادت الإيكونوميست باهتمام الحكومة المصرية بتحسين أنظمة النقل وجعلها من أولوياتها ضمن حملة أوسع لتحديث البنية التحتية.