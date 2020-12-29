هيئة الدواء: الانتهاء من تدريب طلاب الدراسات العليا المسجلين ببرنامج الماجستير فارما دي Pharma D

أعلنت هيئة الدواء المصرية الانتهاء من تدريب الدفعة الثانية من طلاب الدراسات العليا بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، المسجلين ببرنامج الماجستير المهني " فارما دي Pharma D"، حيث بدأ تدريب المجوعة الأولى في أكتوبر 2020، وتم الانتهاء من تدريب مجموعتين حتى الآن، وسوف تتوالى المجموعات حتى أغسطس 2021 .

وأكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن البرنامج التدريبي ارتكز على جانبين أساسيين، حيث تمثل الجانب الأول في الإطار النظري، وذلك من خلال إلقاء مجموعة من المحاضرات النظرية، والتي تم من خلالها تسليط الضوء على أحدث النظريات الخاصة بمبادئ علم اقتصاديات الدواء " أحد فروع علم اقتصاديات الصحة"، و أحدث الطرق والأدوات البحثية، ومناهج البحث والاقترابات العلمية المتبعة عالميا، و المستخدمة لبناء النماذج الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية.

وأشارت الدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، إلى أن الجانب العملي تضمن تنفيذ مجموعة من ورش العمل، حيث تم تدريب الطلاب على كيفية إنشاء نموذج كامل باستخدام البرامج المختصة، بدءا من التحاليل الإحصائية للدراسات الإكلينيكية لإدراج بيانات دقيقة في النماذج، حتى الوصول للتوصية النهائية، وطرق عرضها على صانعي القرار بهدف المساعدة في رسم السياسات الدوائية، كما تم إجراء تقييما للمتدربي كل على حدى، من خلال تقديم مشروع عملي تطبيقا للمحتوى الخاص بالدورة التدريبية.

يأتي ذلك في إطار تطلع هيئة الدواء إلى التعاون مع كليات الصيدلة بمختلف الجامعات المصرية، وانطلاقا من حرص الهيئة على إمداد سوق الدواء بالخبرات والكفاءات ذات الوعي بمستجدات وتطبيقات علم اقتصاديات الدواء الذي أصبح من أهم متطلبات تقييم المستحضرات الصيدلية لضمان توافر الأدوية بأسعار ملائمة لكفاءتها العلاجية.