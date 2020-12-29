مصر للطيران تبدأ تشغيل رحلاتها الجوية إلى السعودية بمعدل 6 رحلات

تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، تشغيل عدد من الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية، لإعادة الراغبين في العودة إلي القاهرة، وذلك في ضوء إعلان المملكة تعليق الرحلات الجوية إلي مطاراتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وتسير مصر للطيران، اليوم، 6 رحلات إلى جدة والمدينة المنورة بمعدل رحلة واحدة إلى المدينة و3 رحلات إلى جدة ورحلتين الدمام، لإعادة الراغبين في العودة إلى القاهرة، وذلك وفقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة.

وأعلنت مصر للطيران، عن تشغيل رحلاتها الجوية اليوم، إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت ، بغداد، لاجوس، ندچمينا، تونس، ابوچا، لندن ، الدمام، دوالا، باريس، أمستردام ، موسكو، اثينا، ڤيينا، فرانكفورت ، عمان، البحرين ، المدينة المنورة، نيروبي، اديس ابابا، جدة، اربيل، و15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و6 رحلات شحن جوى، بإجمالي 55 رحلة جوية تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5201 راكب

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.