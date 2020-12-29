الحكومة: تنفيذ 156 كوبري ونفق خلال 2020

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع النقل خلال هذا العام.

وأشار التقرير إلى مشروعات الطرق، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالمشروع القومي للطرق، قد بلغت إجمالي أطوال الطرق التي تم تنفيذها ضمن المشروع 625 كم بتكلفة 10.2 مليار جنيه، وذلك عام 2020.

وأشار التقرير إلى ما تم إنجازه في المحاور والكباري، وأوضح أنه تم تنفيذ 156 كوبري ونفق ضمن المشروعات التالية، وهي تنفيذ 4 مشروعات لإنشاء محاور عرضية متكاملة تربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتساهم في تنفيذ مخططات التنمية الشاملة الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية في صعيد مصر.

وتضمنت تلك المشروعات إنشاء محور عدلي منصور على النيل بطول 7 كم، وبتكلفة بلغت نحو 1.1 مليار جنيه علمًا بأنه يشمل 7 كباري ونفق، فضلًا عن إنشاء محور سمالوط على النيل بطول 24 كم ويشمل 30 كوبري و17 نفق، وبتكلفة وصلت إلى 1.9 مليار جنيه.

كما تم إنشاء محور قوص على النيل بطول 19 كم ويشمل 15 كوبري و15 نفق، بتكلفة بلغت نحو 1.5مليار جنيه، وكذلك تم إنشاء محور كلابشة على النيل بطول 23 كم ويشمل 9 كباري و5 أنفاق بتكلفة 1.1 مليار جنيه.

وبالنسبة لأبرز المحاور، تم افتتاح محور المحمودية بطول 21 كم ليخدم 4 أحياء في الإسكندرية ويشمل 14 كوبري، كما تم افتتاح محور الفريق العصار (مصر الجديدة- محور تحيا مصر) بطول 18 كم ويشمل 8 كباري.

وكذلك أشار التقرير لمشروعات تطوير شرق القاهرة (مدينة نصر- مصر الجديدة)، حيث تم تطوير 30 طريقًا، بالإضافة إلى إنشاء 26 كوبري.

وتطرق التقرير إلى أبرز الكباري العلوية التي تم إنشاؤها، ومنها إنشاء 5 كباري علوية محل الاختناقات المرورية على طريق بنها – المنصورة بإجمالي طول 3.6 كم وبتكلفة تصل إلى 1.4 مليار جنيه.

وأيضًا، تم إنشاء كوبري دكرنس العلوي بطول 1250 كم وبتكلفة 357 مليون جنيه، وكذلك إنشاء كوبري قلما العلوي بطول 712 مترا وبتكلفة 244 مليون جنيه.

وإلى جانب ما سبق، تم إنشاء الكوبري العلوي أعلى مزلقان السكة الحديد في ميدان المديرية ببني سويف بطول 540 متر بتكلفة 90 مليون جنيه، كما تم إنشاء كوبري تقاطع طريق الصعيد الصحراوي الغربي مع طريق الفيوم بطول 700 متر، وبتكلفة تبلغ 274 مليون جنيه.