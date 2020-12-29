سفير الصين بالقاهرة: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في التخفيف من تبعات كورونا

قال لياو ليتشيانج، سفير جمهوية الصين الشعبية بالقاهرة، إن الفترة الأخيرة شهدت طفرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وهو ما خفف من التأثيرات السلبية على البلاد خلال جائحة كورونا، كما أثنى البنك الدولي على هذه الإصلاحات، ولأول مرة انخفضت نسبة الفقر.

وتابع السفير ليتشيانج خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقده صباح اليوم الثلاثاء بمقر السفارة الصينية بالقاهرة، أن هناك توافق بين الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما نتج عنه إبرام الكثير من الاتفاقات للتعاون والتبادل، ودائما ما يبحث الجانبان المصري والصيني سبل دفع التعاون في جميع المجالات، مشيرا إلى أنه في 20 ديسمبر الجاري أجرى مباحثات ممثلا عن الصين حول التعاون بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها الصينية ولمساعدة مصر في تقاسم الخبرات الصينية الناجحة.

وشدد سفير الصين في القاهرة على التعاون الصيني المصري في مجال مكافحة كورونا، سواء من خلال خطوط إنتاج الكمامات الطبية أو التعاون في مجال توفير الأدوية اللازمة لمواجهة الجائحة.

وأضاف أن يوليو 2021 سيشهد الذكرى المئوية لميلاد الحزب الشيوعي الصيني، الذي ساهم في نجاح تحقيق النهضة في بر الصين وحافظ على الاستقرار الطويل المدى للمجتمع، وتحقيق أهداف التنمية، وتحقيق طفرة في مكافحة الفقر وفي الطريق للتخلص من الفقر المطلق من خلال أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وأشار ليتشيانج إلى أن القيادة القوية للحزب الشيوعي الصيني عجلت بتحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية، وسوف تبدأ الصين في 2021 المسيرة الجديدة لبناء الدولة الاشتراكية الحديثة وتحقيق أهداف المئوية الثانية للحزب، متمسكةً بالتعاون والسلام وهو ما يمثل فرصة لتحقيق التعاون نحو المستقبل.

وأكد أن الصين دائما ما تسعى لتعزيز رفاهية المستقبل المشترك للبشرية وهو ما سيكون ثابتا خلال المئوية الثانية للحزب الشيوعي الصيني.