الأهلي يعلن تعافي ثنائي الفريق من كورونا





ويجري عمرو السولية لاعب وسط الفريق مسحة طبية جديدة خلال الأيام المقبلة لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق.

وأكمل النادي الأهلي انتصارته المدوية، وفاز على فريق الاتحاد السكندري اليوم برباعية نظيفة، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث بمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021.

سجل محمود عبدالمنعم "كهربا" الهدف الأول للنادي الأهلي بالدقيقة السادسة عشر، بعد اختراق ومرو رائع من طاهر محمد طاهر في هدمة مرتدة، ومن ثم تمريرة بينية لكهربا أمام المرمى، والتي سددها على يمين محمد صبحي، معلنة عن الهدف الأول.

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