عبد الحفيظ يكشف سبب غياب «كهربا» عن التدريبات

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن غياب محمود كهربا لاعب وسط الفريق عن المشاركة في التدريبات الجماعية جاء بسبب تعرضه لنزلة برد.

وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران، وفضل الجهاز الفني إراحته بسبب نزلة البرد التي تعرض لها اللاعب بعد مباراة أمس أمام الاتحاد السكندري.

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وأضاف مدير الكرة أن كهربا سيخضع لفحص طبي جديد غدا، قبل انطلاق لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة في الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الجمعة المقبل. وأضاف مدير الكرة أن كهربا سيخضع لفحص طبي جديد غدا، قبل انطلاق لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية.ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة في الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الجمعة المقبل. وأكمل النادي الأهلي انتصارته المدوية، وفاز على فريق الاتحاد السكندري اليوم برباعية نظيفة، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث بمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021. اقرأ ايضا: بعد فشل مفاوضاته.. تعرف على بدائل الأهلي لسيرينو