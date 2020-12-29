عبد الحفيظ يكشف سبب غياب «كهربا» عن التدريبات

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن غياب محمود كهربا لاعب وسط الفريق عن المشاركة في التدريبات الجماعية جاء بسبب تعرضه لنزلة برد.
وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران، وفضل الجهاز الفني إراحته بسبب نزلة البرد التي تعرض لها اللاعب بعد مباراة أمس أمام الاتحاد السكندري.
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وأضاف مدير الكرة أن كهربا سيخضع لفحص طبي جديد غدا، قبل انطلاق لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة في الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.
وأكمل النادي الأهلي انتصارته المدوية، وفاز على فريق الاتحاد السكندري اليوم برباعية نظيفة، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث بمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021.
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سجل محمود عبدالمنعم "كهربا" الهدف الأول للنادي الأهلي بالدقيقة السادسة عشر، بعد اختراق ومرو رائع من طاهر محمد طاهر في هدمة مرتدة، ومن ثم تمريرة بينية لكهربا أمام المرمى، والتي سددها على يمين محمد صبحي، معلنة عن الهدف الأول.
وجاء الثاني بعدما سجل حسين الشحات الهدف الثاني بالدقيقة 48 من عمر وزمن اللقاء، بعد تمريرة حريرية من علي معلول، ليقوم الشحات بالتمويه أمام المرمى، ومن ثم التسديد بسهولة في أقصى الزاوية اليمنى لمحمد صبحي.
وسجل محمد شريف الهدف الثالث للمارد الاحمر بالدقيقة 60 من عمر المباراة بعد كرة طولية من علي معلول شتتها دفاع الاتحاد بعد عدم تفاهم بين اللاعبين تصل إلى حسين الشحات الذي مررها إلى محمد شريف سددها رائعة داخل الشباك.
وبالأخير افتتح أكرم توفيق أهدافه مع الأهلي، ويسجل هدف الأهلي الرابع في شباك نادي الاتحاد السكندري بالدقيقة 86 من تسديدة صاروخية، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-0 لصالح النادي الأهلي.
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