خبيرة التارو تعلن عن مفاجأة غريبة للأهلي والزمالك بالدوري

يحرص بعض من المواطنين على متابعة توقعات خبراء الفلك والأبراج للعام الجديد بينما يتابع البعض كروت التاروت وهي عبارة عن 78 كارتا لها أشكال ورموز ومشاهد مثل الصور التي يتم تجميعها وأن هذه الرموز حيث يتم تفسيرها وترجمة هذه الصور بعد وضعها بجوار بعضها البعض مثل خبيرة التاروت بسنت يوسف والتي تحدثت عن توقعاتها للعام الجديد2021 خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية "mbcمصر".

وتحدثت خبيرة التاروت بسنت يوسف عن النادي الأهلي بعد أن سألها الإعلامي عمرو اديب من سيفوز بالدوري في سنة 2021 حيث قالت أن النادي الأهلي لن يحصد بطولة الدوري المصري هذا الموسم ولا حتي نادي الزمالك لكن من الممكن أن يأخد الزمالك بطولة أخري غير الدوري والأهلي لن ياخد كأس العالم للأندية .

واستكمل حديثها عن أن مدرب الأهلي "مويسماني " سيستكمل مشواره في التدريب مع الفريق الأول للمارد الأحمر ولكن ستحدث مشاكل ومن المحتمل أن يواجه الأهلي بعض العقبات تمنعه من الحصول على بطولة الدوري هذا الموسم.

وفي حديثها عن منتخب مصر ذكرت أن المنتخب سيمر بفترة جيدة في سنة 2021 .

وتابعت قائلة :"أن نادي الزمالك سيعود الاستقرار له في عام 2021" .

وفي وقت سابق عند بدء عام 2020 تحدث خبيرة التاروت بسنت يوسف عندما سألها الإعلامي "عمرو أديب"عن النادي الأهلي وهل سيحصل علي بطولات أجابت قائلة أن المارد الأحمر سيحصد ثلاث بطولات والفارس الأبيض لن يحصل علي اي بطولة وهو بالفعل ماحدث.

