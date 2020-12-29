تقارير فرنسية: انتقال مصطفى محمد لـ "سانت إيتيان" مستحيل

أثار مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك حالة من الجدل خلال الفترة الماضية حول إمكانية انتقاله إلى نادي سانت إيتيان في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وترددت الأنباء حو عرض نادي سانت إيتيان مبلغ يتراوح بين 3.5 إلى 4 ملايين يورو للزمالك من أجل ضم مصطفى محمد، بالإضافة إلى حوافز أخرى تبلغ قيمتها 1.5 مليون يورو.
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ولكن شبكة "But Sainte" الفرنسية ترى أن الموارد المائية لنادي سانت إيتيان تقف عائق لأتمام الصفقة وتجعل اتمامها مستحيلة.
وأوضحت الشبكة أن رئيس فريق الكشافة بنادي سانت إيتيان، جان لوك بويزين، قد طرد عدة وكلاء خلال الفترة الماضية قد قاموا بعرض بعض اللاعبين عليهم بمبالغ تتراوح بين مليون إلى 2 مليون يورو ولكن النادي الفرنسي رفض لأنه لا يستطيع توفير مثل هذه المبالغ.
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وأصبحت إدارة سانت إيتيان في موقف حرج بحسب ما ذكرت الشبكة لأن مدرب الفريق، كلود بويل، قد طلب منهم على الأقل صفقة أو صفقتين في الميركاتو الشتوي في مركزي المدافع والمهاجم.
جدير بالذكر أن جوليان كوردونيي مدير التعاقدات بنادي سان إيتان الفرنسي" قد صرح أن ناديه تقدم بالفعل بعرض لضم مهاجم الزمالك مصطفي محمد" خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأضاف " مصطفي لاعب جيد جدا ، وتقدمنا بعرض لضمه، وننتظر رد الزمالك علي العرض المقدم"
وأردف جوليان كوردونيي علي طلب الزمالك بالحصول علي مبلغ 5 مليون يورو من أجل الإستغناء عم مصطفي محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة " نحن مازلنا في مرحلة التفاوض ولا يمكنني التعليق علي هذا" .
يذكر أن أحد المصادر داخل الزمالك قد صرح سابقا " أن الزمالك لم يتلق عروض رسمية بل كانت شفهية"
وواصل سان تيان الفرنسي الضغط علي إدارة الزمالك، من أجل التعاقد مع مهاجم النادي محمد مصطفي صاحب ال23 عام مهاجم الفريق الأبيض والمنتخب المصري.
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