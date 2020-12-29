تقارير فرنسية: انتقال مصطفى محمد لـ "سانت إيتيان" مستحيل

أثار مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك حالة من الجدل خلال الفترة الماضية حول إمكانية انتقاله إلى نادي سانت إيتيان في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وترددت الأنباء حو عرض نادي سانت إيتيان مبلغ يتراوح بين 3.5 إلى 4 ملايين يورو للزمالك من أجل ضم مصطفى محمد، بالإضافة إلى حوافز أخرى تبلغ قيمتها 1.5 مليون يورو.

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ولكن شبكة "But Sainte" الفرنسية ترى أن الموارد المائية لنادي سانت إيتيان تقف عائق لأتمام الصفقة وتجعل اتمامها مستحيلة. ولكن شبكة "But Sainte" الفرنسية ترى أن الموارد المائية لنادي سانت إيتيان تقف عائق لأتمام الصفقة وتجعل اتمامها مستحيلة. وأوضحت الشبكة أن رئيس فريق الكشافة بنادي سانت إيتيان، جان لوك بويزين، قد طرد عدة وكلاء خلال الفترة الماضية قد قاموا بعرض بعض اللاعبين عليهم بمبالغ تتراوح بين مليون إلى 2 مليون يورو ولكن النادي الفرنسي رفض لأنه لا يستطيع توفير مثل هذه المبالغ. اقرأ ايضا: الأهلي يكشف مدة غياب طاهر عن التدريبات