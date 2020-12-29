تعرف على..موعد الحصول على لقاح فيروس كورونا وكيفية التسجيل

موعد الحصول على لقاح كورونا وكيفية التسجيل يبحث العديد من المواطنين عن ذلك الموعد بشكل مستمر على محرك البحث الشهير "جوجل"، حيث ازدادت العمليات البحثية مع زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا من جديد.

قررت وزارة الصحة والسكان تدشين موقع إلكترونى للحصول على لقاح فيروس كورونا سينوفارم الصيني الذي تم اعتماده في 3 دول بعد إجراء العديد من التجارب عليه.

موعد الحصول على لقاح فيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة عن تدشين موقع إلكتروني مخصص للراغبين في هذا اللقاح، خلال أيام، ليقوم المواطنون بتسجيل بياناتهم عليه حتى يتم التواصل معهم وتبليغهم بموعد منحهم لقاح فيروس كورونا

كيفية التسجيل للحصول على اللقاح



يمكنك لدخول على الموقع والتسجيل مباشرة، أو الاتصال على 15335 وسيتولى أحد القائمين على استقبال المكالمات بالتسجيل للمواطنين، كما يمكن الذهاب للأماكن المخصصة للتسجيل وهم من يقومون بعملية التسجيل، لتذليل أي معوقات أمام المواطنين أو الفرق الطبية خلال عملية التسجيل.

بعد الحصول على موافقة كتابية من الشخص بتلقي اللقاح، سيتم تطعيمه على جرعتين، بينهما 21 يومًا، ومن المقرر إعلان أماكن توزيع اللقاح على الموقع الإلكتروني https:egcovac.mohp.gov.eg الأسبوع المقبل، وسيتوفر بها خط ساخن، به 50 مقعدًا، لتلقي استفسارات المواطنين.

سيتم منح اللقاح وفقًا للأولويات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووفقًا لأولويات كل دولة، حيث إن مصر ستمنحه في البداية للأطقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل والحميات، وليس للأطباء في المطلق، إضافة إلى كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، والذين يقيمون في دور الرعاية سيكونون ضمن أولويات الوزارة، وذلك نظرًا لإقامتهم في تجمعات، وسيمنح أيضًا لمن يعانون من أمراض مزمنة خطيرة مثل الفشل الكلوي، ومرضى الأورام.

كانت قد سادت حالة من الخوف والقلق حول العالم من جديد بسبب انتشار طفرة أو سلالة جديدة من فيروس كورونا كما يطلق عليها البعض، حيث جاء ظهورها في لندن الأمر الذي جعل السلطات البريطانية تغلق جميع المناطق خلال أعياد الميلاد كما أعلنت فرنسا وعدد من دول أوروبا غلق الحدود ومنع الطيران والقطارات من وإلي انجلترا.

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أوضح الخبراء أن نسب انتشار السلالة الجديدة من فيروس تتجاوز نسب الـ 70 % عن السلالة الاولي والثانية خاصة وأن عدد الاصابات في بريطانيا ويل الي 35 الف اصابة يوميا الامر الذي دفع السلطات المعنية في لندن إلى الغاء حفلات الكريسماس واعياد الميلاد واغلاق كبري المحلات حيث دخل الاقتصاد البريطاني تحت القطاع الرابع وتلك اسوء درجات التصنيف السئ للاقتصاد في ظل اغلاق المحلات والكافيهات والمطاعم والمدارس والنوادي وجميع الانشطة لدرجة وصفت بان الحياة شبه توقفت في لندن.