روجينا تحتفل بعيد ميلاد أشرف زكي على طريقتها الخاصة "صور"

نشرت روجينا مجموعه من الصور التي جمعتها بزوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عبر خاصيه الاستواري على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، احتفالًا بعيد ميلاد زوجها.

كتبت روجينا على الصور قائلة: "كل سنة وإنت بصحة وسعادة يا عمررررررري، كل سنة وإنت حبيب العمر.. رفيق الرحلة.. السند الأمان.. كبير العائلة أبو البنات، كل سنة وإنت حبيبي.. كل سنة وإنت دايمًا في قلبي".

شاركت الفنانة روجينا في مسلسل "البرنس" الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي بدور قوي استطاعت من خلاله إحداث ضجة واسعة، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة كل من: محمد رمضان، نور ، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.

وكانت آخر أعمال روجينا مسلسل "إسود فاتح" وتدور أحداث فى إطار اجتماعى تشويقى حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من أقرب صديقاتها، وتبدأ رحلة الصراعات فى العمل الذى توقف العمل 4 أشهر؛ بسبب أزمة فيروس كورونا، وقرار إغلاق حركة الطيران فى مصر ولبنان، وتسبب ذلك فى خروجه من العرض فى شهر رمضان الماضى.

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مسلسل "أسود فاتح" بطولة كل من: هيفاء وهبى، وروجينا، وأحمد فهمى، ومعتصم النهار، وصبرى فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندى، وحنان سليمان، ونانسى صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل .