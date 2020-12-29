مستشار الرئيس للصحة: نحن فى ذروة انتشار كورونا .. والجائحة أنهكت العالم أجمع

نظمت كلية النقل الدولى واللوجستيات برئاسة الدكتور خالد السقطي، ندوة حول أحدث التطورات لفيروس كورونا والاجراءات الوقاية المتخذة ورؤية مصر حيال هذا الموضوع الحيوي وما سيترتب عليه من اجراءات بشان لقاح الفيروس، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة. في اطار البرنامج الدورى للكلية اشراف الدكتورة داليا يونس وكيل الكلية لشئون الطلاب.

و طالب الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، جميع المواطنين وخاصة المسؤلين في الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بنشر ثقافة الوقاية التي هي أهم من أي وكل شيء حتي من الامصال وهي ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وغسل وتطهير الأيدي بصفه مستمره، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أنهكت العالم أجمع علي كل المستويات.

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