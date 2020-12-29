النائبة هانم أبوالوفا لـ دوت الخليج : «حياة كريمة» استمرار لمشروعات دعم المواطن

جدة - نرمين السيد - قالت النائبة هانم أبوالوفا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مبادرة حياة كريمة تخدم المصريين فى كل أرجاء البلاد، مشيرة إلى أنها تمثل إحدى مراكز محافظات المنيا وهى جنوب الصعيد، ويستفيد من هذه المبادرات هناك آلاف المواطنين.





أضافت هانم أبوالوفا، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن مبادرة "حياة كريمة" لم تكن الأولى للرئيس السيسى لدعم محدودى الدخل، بل له مبادرات عدة على المستوى الصحى والتعليمى، ومنها علاج المواطنين مجانًا من "فيروس C" ضمن حملة 100 مليون صحة. وأكدت أنها تستبشر بالمزيد من المبادرات من قبل الرئيس الذى لم يتوانى ولو للحظة لدعم محدود الدخل، لافتة إلى أن مصر فى عهد الرئيس السيسى بدأت السير بقطار التنمية، الذى لا ينكر إنجازاته إلا جامد. وكان الرئيس السيسى قد أطلق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة بالقرى الأكثر احتياجًا، معلنًا توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة.

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