فيديوجراف.. خطة التعليم النهائية لعقد امتحانات الترم الأول فى مواعيدها

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" خطة التعليم النهائية لعقد امتحانات الترم الأول فى مواعيدها. وقررت الوزارة، تعقيم المدارس بصفة مستمرة وتوفير المعقمات والكمامات والتشديد على غسل الأيدى باستمرار للحفاظ على الطلاب من كورونا.

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