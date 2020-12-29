صور.. وزير الإنتاج الحربى يلتقى 11 متدربا من العاملين بالعربية للتصنيع

جدة - نرمين السيد - التقى المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بـ11 متدرب من العاملين بالهيئة العربية للتصنيع ضمن برنامج تكنولوجيا الألياف الضوئية المقام بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى، وذلك بمقر قطاع التدريب بمدينة السلام.





رحب الوزير مرسى، وفقا لبيان صحفى، بالمتدربين، وأشار إلى أن هذا اللقاء يعد تأكيدا على التعاون المستمر بين وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وأنه يسعى بشكل دائم لتبادل الخبرات والإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية بين قطاعى الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع بما يحقق التكامل التصنيعى على المستويين المدنى والحربى لخدمة التصنيع المحلى والمشروعات القومية للدولة.

وأكد على أن هذا البرنامج يأتى ضمن الخطط التدريبية التى يقيمها القطاع بصفة مستمرة للتدريب على مجالات تخدم المشروعات القومية ومنها تصنيع الألياف الضوئية وكيفية تصميم شبكات الربط بينها والاستخدامات المتعددة للألياف الضوئية وتحديد أعطالها وإصلاحها.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، بأن الوزير مرسى حرص على هذا اللقاء مع المتدربين من الهيئة العربية للتصنيع فى رسالة تؤكد تكامل الجهتين.

وأكد أن وزارة الإنتاج الحربى تفتح أبوابها لتأهيل العاملين من المهندسين والفنيين بمختلف قطاعات الدولة وتأهيلهم لبيئة العمل من خلال قطاع التدريب التابع للوزارة، مضيفا أن القطاع يهتم بزيادة نسب التدريب العملى التى تصل إلى 80 % من ساعات البرامج التدريبية واستغلال ما تملكه من معامل تكنولوجية وورش فنية مجهزة بأحدث الماكينات والوسائل العلمية والتكنولوجية وماكينات (CNC) لمواكبة التطور التكنولوجى والتحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة.