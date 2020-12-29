جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقب أدائه صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسية، اليوم الثلاثاء، غلق المسجد وساحته وعدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين مع خصم 10 أيام من كل إمام من إمامى المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل فى المسجد اليوم.





وشدد وزير الأوقاف فى بيان اليوم على جميع رواد بيوت الله عز وجل بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصى ومراعاة التباعد الاجتماعى، مشيرا إلى أن الوزارة ستكون مضطرة لغلق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، مضيفا: "فطاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته سبحانه فى أذى الخلق، وقد أكدنا مرارا وسنظل نؤكد أنه من كان يحب بيوت الله عز وحل فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وذلك مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة". وقرر الوزير إحالة مفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لهما المسجد إلى التحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهم فى المتابعة، مع تفويض جميع مديرى المديريات فى إغلاق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الأوقاف تغلق مسجد النور أسبوعين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.