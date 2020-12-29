أمين النواب: جاهزون لعقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان عقب قرار رئيس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أعلن المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة لديها جاهزية واستراتيجية وبدائل أخرى لعقد الجلسة الافتتاحية عقب قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى ببدء الفصل التشريعى الجديد.





وقال المستشار فوزى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، إن الأمانة اتخذت إجراءات احترازية مشددة لاستقبال النواب الجدد بسبب فيروس كورونا ولديها نفس الاستراتيجية حال انعقاد الجلسات سواء الافتتاحية أو العامة.

وتابع القول :"لدينا تجربة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا وكان الأداء إيجابيا رغم أن ظروف كورونا فى شهر مارس الماضى كانت صعبة مع حداثة أزمة كورونا ولأننا فى بداية الأزمة كانت الأمور والظروف أصعب وتغلبنا عليها بانعقاد الجلسات فى وقتها وانجاز المهمة التشريعية".

يأتى ذلك فيما تواصل الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعى الثانى 2021 - 2026 لنواب 12 محافظة وهى الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء بإجمالى 86 نائبا.

وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى، فى استقبال النواب الجدد منذ صباح اليوم فى "البهو الفرعونى" المخصص لحفل الاستقبال.

يأتى ذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية لتحقيق التباعد الاجتماعى حرصا على السلامة الصحية للسادة النواب الجدد والعاملين بالأمانة العامة والإعلاميين.

وكانت الأمانة العامة قد وضعت جدولا لاستقبال الأعضاء المنتخبين القائمة والفردى.