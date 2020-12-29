مطران الفيوم يعلن ترتيبات الصلاة خلال الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - أصدر الأنبا إبرام، مطران الفيوم، توجيهاته بخصوص ترتيب الخدمة فى المناسبات المختلفة، رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد، وكذلك صلاة القداسات يومى الأحد والجمعة.





وأفاد الأنبا أبرام، فى بيان له، على أن التوجيهات تشمل:

1. تقتصر صلاة قداسات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد على الآباء الكهنة فقط وبدون حضور شمامسة أو شعب.

2. لا يوجد قداس صباح الجمعة 1 يناير 2021م.

3. سيستقبل الأنبا التهنئة بالعيد بالاتصال التليفونى أو بالرسائل مع اعتذار كنائس الإيبارشية عن استقبال السادة المهنئين سواء مساء أو صباح العيد

4. غلق المدافن للزيارات المعتادة فى هذه الفترة (عدا حالات الدفن).

5. الاستمرار فى صلاة القداسات يومى الأحد والجمعة، بحضور الآباء الكهنة فقط وبدون حضور شمامسة أو شعب، ابتداء من الأحد 3 يناير، وإلى حين إشعار آخر.

واختتم البيان بالاعتذار للذين حددوا مواعيد لحضور القداسات سواء الجمعة 1 يناير والأحد 3 يناير، وما يليهما.