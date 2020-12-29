برلمانى: مبادرة حياة كريمة تؤكد حرص السيسى على الاهتمام بحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - قال النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" وصل صداها للقرى والنجوع، وذلك بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن الكثير من المواطنين باتت حياتهم أكثر آدمية ولاسيما فى صعيد مصر الذى يمثله، كونه نائب عن محافظة سوهاج.





وأضاف عضو مجلس النواب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المنقضى، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن "حياة كريمة" بمثابة حق من حقوق الإنسان فى العيش بحياة آدمية للجميع دون تمييز، مشيرا إلى أن المبادرة تؤكد حرص الدولة المصرية بقيادة رئيسها على الاهتمام بحقوق الإنسان والذى يعد المأكل والمسكن والمشرب من أهم هذه الحقوق. وأكد البرلمانى، أن الرئيس السيسى، يضع نصب عينيه حقوق مواطنيه بجميع أرجاء الجمهورية. وأطلق الرئيس السيسى، المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة بالقرى الأكثر احتياجا، معلنا توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة.

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