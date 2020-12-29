أمل رمزى لـ دوت الخليج : «حياة كريمة» أكبر دليل على اهتمام الدولة بحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - قالت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه رئاسة البلاد، وهو يضع على عاتقه ونصب عينيه محدودى الدخل، مشيرة إلى أنه أطلق العديد من المبادرات لدعمهم.





وأوضحت أمل رمزى، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الرئيس السيسى حريص كل الحرص على متابعة محدودى الدخل بشكل كامل، مشيدة بإعلانه بنفسه إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، لافتة إلى أن تك المبادرة تعبير حقيقى عن إيمان الدولة بحقوق الإنسان "الحقيقية" وضرورة تلبيتها. النائبة أمل رمزى وأشارت إلى أن المبادرة لاقت استحسانًا لدى رواد السوشيال ميديا الذين أشادوا بها تارة عبر كتاباتهم، وتارة عبر استخدام الشعار بصورة فيسبوك منذ أمس، موضحة أن انتشارها بهذا الشكل يؤكد وصول الرسالة الخارجة من قلب الرئيس لقلوب مواطنيه. وكان الرئيس السيسى أطلق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة بالقرى الأكثر احتياجًا، معلنًا توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتنفيذ الثانية للمبادرة.

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