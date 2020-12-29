سفير الصين بالقاهرة: 2020 شهد ثقة سياسية كبيرة متبادلة بين القاهرة وبكين

وقال السفير ليتشيانج، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، عقده صباح اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته بالقاهرة، إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس شي جين بينج والرئيس السيسي في شهر مارس الماضي، يبرز حجم التعاون بين الدولتين، وهو ما ساهم في تحقيق الإنجازات المثلى بين الجانبين، موضحا أن العلاقات بين البلدين أصبحت أعمق بكثير، وأنارت مصر أهرام الجيزة والمعالم الأثرية في أسوان والأقصر والقلعة بعلم الصين تضامنا مع الشعب الصيني.
وشدد على أن الصين ومصر تعاونا بالكامل في مكافحة جائحة كورونا، حيث اتصل الرئيس السيسي بالرئيس الصيني لمواساته في بداية الأزمة كما زارت وزير الصحة كأول مسؤول في العالم يزور الصين أثناء الجائحة محملة بالمستلزمات الطبية كمساعدة للصين، لافتا إلى أن الصين أيضا قدمت المعونات الطبية لمصر وتعاونت الدولتين لإنتاج اللقاح، كما كان هناك توأمة بين المستشفيات الصينية والمصرية.
وأضاف أن الصين أكبر شريك تجاري لــ مصر وأكثر الدول من حيث حجم الاستيراد وبلغ حجم التبادل التجاري ما يزيد عن 10 مليارات دولار، بزيادة نسبة 6% عن العام الماضي، كما شهدت الاستثمارات الصينية زيادة حوالي 19% عن العام الماضي، وتجاوزت الاستثمارات المباشرة لهذا العام حوالي 7.7 مليار دولار أمريكي، كما تشارك شركات المقاولات الصينية في بناء حي الأعمال في العاضمة الإدارية الجديدة.
وألقى السفير لياو ليتشيانج الضوء على مشروعات السكك الحديدية في المدن الجديدة خاصة في العاشر من رمضان، وكذلك تنسيق تدريس اللغة الصينية في مصر، بالمدارس الإعدادية، لافتا إلى أن الجانب الثقافي شهد أيضا طفرة كبيرة، بحكم انهما صاحبتين حضارة كبيرة وتتمسك مصر دائما بمبدأ الصين الواحدة ودعم سيادة الصين.
وقال إن الصين ومصر دولتان كبيرتان يتمسكان بمباديء عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وحماية المنظومة الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة وحماية مصالح الدول النامية وسيادة العدالة والإنصاف في العالم، مضيفا أن الصين تدعم الحقوق المشروعة لكل الدول وحقها في التنمية.
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