"الزراعة" تعلن إتمام تدريب مهندسي 22 محافظة

انتهى المعمل المركزي لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، من تدريب المهندسين الزراعيين في 22 محافظة، على المكافحة الآمنة لحشائش الزمير في محصول القمح، ضمن برنامج "اليوم الكامل للزمير"، والذي تم تنفيذه على مدار أسبوع كامل، وذلك تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، إن هذا البرنامج يأتي في إطار البرنامج التدريبي للمعمل الموسم الحالي، واستمرارا لتنفيذ الدور التوعوي والإرشادي للنهوض بإنتاجية محصول القمح، لافتًا إلى أنه تم خلال التدريب التعرف على حشيشة الزمير التي تعتبر من أخطر الحشائش التي تنمو في حقول القمح وكيفية مكافحتها.

وأوضح أن عدد الذين استفادوا من هذا التدريب بلغ حوالي 128 متدربًا من المهندسين الزراعيين بالإرشاد والمكافحة وأخصائي محصول القمح من 22 محافظة.

وأضاف الدكتور عادل أحمد عمران، وكيل المعمل لشئون الإرشاد والتدريب، أن البرنامج التدريبي حاضر فيه مجموعة متخصصة ومتميزة من الأساتذة والباحثين بالمعمل المركزي لبحوث الحشائش والمهندسين بالإرشاد الزراعي، لافتا إلى أنه تم تناول عددا من الموضوعات على رأسها: أهم الحشائش المنتشرة في محصول القمح وتقسيماتها وخسائرها لمحصول القمح مع شرح كامل حول حشيشة الزمير من حيث خطورتها والخسائر التي تحدثها لمحصول القمح وكيفية مكافحتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش.

وأوضح أن البرنامج تناول شرح عملي لحشيشة الزمير وكيفية التفريق بينها وبين نباتات القمح والحشائش النجيلية الأخرى في جميع مراحل النمو مع عرض عينات نباتية لحشيشة الزمير والحشائش النجيلية الأخرى.