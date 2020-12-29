سفير الصين بالقاهرة: 49 مليار دولار حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في أفريقيا

أكد لياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، أن إنجازات التعاون الصيني الأفريقي مثمرة للغاية حيث بلغ مخزون الاستثمار الصيني المباشر لدى أفريقيا 49 مليارا و140 مليون دولار أمريكي، بعد أن أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا لمدة 11 عاما متتالية، مشيرا إلى أن الصين ساهمت في إنشاء الموانيء والسكك الحديدية في أفريقيا.

ولفت السفير خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقده صباح اليوم الثلاثاء بمقر سفارة الصين بالقاهرة، إن هذا العام شهد مرور 20 عاما على منتدى التعاون الصيني الأفريقي، موضحا أن مطلع العام القادم سوف يشهد تدشين مركز مكافحة الأوبئة الصيني الأفريقي عبر مؤتمر افتراضي، ويحرص الجانب الصيني على مواصلة رفع مستوى التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة لبناء مجتمعات قوية.

وتابع سفير الصين بالقاهرة أن قضية شينجيانج ليست قضية حقوق إنسان بل قضية مكافحة إرهاب والانفصالية، مشيرا إلى أن القوى المعادية للصين تحاول تأليب الرأي العام الإسلامي العربي ضد الصين، وأكد أن العلاقات لن تتأثر بين الصين والدول العربية بسبب هذه الإدعاءات المنافية للواقع، حيث ذهب الكثير من الصحفيين إلى هناك وتأكدوا من كذب هذه الإدعاءات حيث ذهب حوالي 90 وفدا صحفيا وقدروا التجربة الصينية لمكافحة الإرهاب والتطرف كما زاروا المساجد ومعاهد العلوم الإسلامية في هذه المنطقة.

وأوضح ليتشيانج أن هناك اتهامات مفبركة ثابتة ضد الصين بشأن شينجيانج، أولها يتعلق بالتعقيم لتقليل نسبة السكان المسلمين وهو ما يكذبه زيادة نسبة السكان بنحو 2 مليون و550 ألف بنسبة 25% من نسبة السكان في حين أن نسبة الزيادة في قومية الــ هان ذات الأغلبية حوالي 2%، كما يختار السكان المسلمين وظائفهم بأريحية دون أي نوع من العمل الإجباري.

وأضاف أن 30 دولة إسلامية خلال مجلس حقوق الإنسان أشادت بسياسات الصين المتعلقة بشينجيانج ومن بينها مصر، كما قدروا الإنجازات العظيمة في مجالات حقوق الإنسان، والوضع الحقيقي المستقر المتمتع بالحريات في هذه المنطقة بما يعبر عن تفاهم الدول العربية والإسلامية لما يحدث في هذه المنطقة.