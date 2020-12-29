الإنتاج الحربي: مستعدون لتأهيل المهندسين والفنيين بمختلف قطاعات الدولة

التقى المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي بـ ١١ متدربا من العاملين بالهيئة العربية للتصنيع، ضمن برنامج تكنولوجيا الألياف الضوئية المقام بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي ، وذلك بمقر قطاع التدريب بمدينة السلام.

ورحب الوزير " مرسي" بالمتدربين ، وأشار إلى أن هذا اللقاء يعد تأكيدا على التعاون المستمر بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وأنه يسعى بشكل دائم لتبادل الخبرات والإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية بين قطاعى الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بما يحقق التكامل التصنيعى على المستويين المدنى والحربي لخدمة التصنيع المحلى والمشروعات القومية للدولة ، مؤكدا أن هذا البرنامج يأتى ضمن الخطط التدريبية التى يقيمها القطاع بصفة مستمرة للتدريب على مجالات تخدم المشروعات القومية ومنها تصنيع الألياف الضوئية وكيفية تصميم شبكات الربط بينها والاستخدامات المتعدده للألياف الضوئية وتحديد أعطالها وإصلاحها .

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر ، بأن الوزير " مرسي" حرص على هذا اللقاء مع المتدربين من الهيئة العربية للتصنيع فى رسالة تؤكد تكامل الجهتين ، مؤكدا أن وزارة الإنتاج الحربي تفتح أبوابها لتأهيل العاملين من المهندسين والفنيين بمختلف قطاعات الدولة وتأهيلهم لبيئة العمل من خلال قطاع التدريب التابع للوزارة ، مضيفا أن القطاع يهتم بزيادة نسب التدريب العملى التى تصل إلى ٨٠% من ساعات البرامج التدريبية وإستغلال ما تملكه من معامل تكنولوجية وورش فنية مجهزة بأحدث الماكينات والوسائل العلمية والتكنولوجية وماكينات ( CNC ) لمواكبة التطور التكنولوجى والتحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة .