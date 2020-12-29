نصب اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا الدكتور محمد الزفزاف رئيس اتحاد الجالية المصرية فى اليونان، رئيسا جديدا للاتحاد، خلفا د براهيم يونس رئيس اتحاد الجالية المصرية فى إيطاليا. حضر مراسم التنصيب عبر زوم أعضاء من مجلس النواب المصرى ورئيس الاتحاد العام للمصريين فى الخارج وأمينه العام و تولى تنفيذ مراسم نقل الرئاسة الأمين العام لاتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا محمود فضل. ويعد اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا من أقدم تجمع للجاليات المصرية فى أوروبا والتقى أعضاء جمعيته العمومية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أعلن عن ترشحه لأول مرة للرئاسة المصرية وڜاركوا فى حملاته الانتخابية وحملة تحيا مصر وحملة علڜان تبنيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزفزاف رئيسا لاتحاد الجاليات المصرية في أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.