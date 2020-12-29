سفير الصين بالقاهرة: 2021 يمثل فرصة وطفرة في حجم العلاقات بين القاهرة وبكين

وتابع السفير ليتشيانج خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقده صباح اليوم الثلاثاء بمقر إقامته بالقاهرة، أن الصين حريصة على دفع التعاون في مبادرة الحزام والطريق وكذلك دعم بناء السكك الحديدية في منطقة العاشر من رمضان وكذلك حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية.
وأكد أن زيارة الرئيس السيسي لبكين في ديسمبر عام 2014 شهدت إنجازات مهمة، حيث تم التوقيع على وثيقة إقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين والتي تضمنت اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين وإتفاقية إطارية للتعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة واتفاقية إطارية للتعاون بين الهيئة الوطنية الصينية للفضاء والهيئة القومية المصرية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء. كما شهدت هذه الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء معمل مصري –صيني مشترك للطاقة المتجددة بين وزارة البحث العلمي ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية فضلا عن محضر أعمال الدورة السادسة للجنة التجارية والفنية والاقتصادية المشتركة التي عقدت في بكين.
وقال السفير لياو ليتشيانج أنه في مجال التبادل الإنساني تتابع بكين تعليم اللغة الصينية في المرحلتين الابتدائية والإعدادية في مراحل لاحقة، وهناك احتفالات في فبراير القادم 2021 بأعياد الربيع الصيني وسوف يكون هناك الكثير من الفعاليات لإبراز العلاقات المصري الصينية.
ووقعت القاهرة وبكين خلال زيارة الرئيس السيسي للصين للمرة الأولى، علي اتفاق إطاري بالأحرف الأولى لتنفيذ 15 مشروعا باستثمارات تقدر بـ 10 مليارات دولار، تستهدف تعزيز مجالات التعاون الصناعي والاستثماري بين الشركات فى البلدين فى مجالات الكهرباء والبترول والغاز والسكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ والتعدين ومواد البناء والصناعات الكيماوية والضوئية والنسيج والأدوات الكهربائية المنزلة وغيرها من المجالات.
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