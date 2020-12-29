سفير الصين بالقاهرة: 2021 يمثل فرصة وطفرة في حجم العلاقات بين القاهرة وبكين

قال لياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، إن عام 2021 سيمثل فرصة للتعاون بين القاهرة وبكين خاصة وأنها تصادف الذكرى الــ 65 لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، لافتا إلى أن العلاقة بين الصين ومصر تمثل نموذجا يحتذى به في أفريقيا وفي العالم العربي.

وتابع السفير ليتشيانج خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقده صباح اليوم الثلاثاء بمقر إقامته بالقاهرة، أن الصين حريصة على دفع التعاون في مبادرة الحزام والطريق وكذلك دعم بناء السكك الحديدية في منطقة العاشر من رمضان وكذلك حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية.