نتمنى تحقيق مزيد من الازدهار.. الزراعيين تهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

هنا الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، وأعضاء مجلس النقابة وجموع الزراعيين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول العام الميلادي الجديد.

وتمنى خليفة ، خلال تصريحات له اليوم ، ان يجعل العام الجديد عام خير وبركه علي الرئيس عبدالفتاح السيسي ومصرنا الحبيبة ، داعيا أن يكون عام تنميه ورخاء وازدهار علي الشعب المصري العظيم محققا فية الرفعه والتقدم في شتي المجالات في ظل وحده الشعب المصري .

ودعا الله ان يحفظ الله مصرنا العزيزه والعالم اجمع من شر الوباء والامراض، وينعم الله علي مصرنا العزيزه الامن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمه للرئيس عبد الفتاح السيسي.