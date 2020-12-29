نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فئات مستثناة..تعرف علي أبرز الاشتراطات والضوابط الخاصة بالبناء الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عدة قرارات هامة بشأن الضوابط والاشتراطات الخاصة بالبناء الجديد، ومنها استئناف أعمال البناء وفق لضوابط المقرره.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الضوابط والاشتراطات الخاصة بالبناء الجديد:

بالكود المصري:

أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، أن أماكن انتظار السيارات، فقد أوجبت الاشتراطات الجديدة الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات.

استئناف أعمال البناء:

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.



لجنة مشتركة للرد علي الاستفسارات:

أكد وزير الإسكان أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات.

كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

الضوابط والشروط التخطيط ل



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان عن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائي، حيث أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008.

كما أوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.



ونصت الضوابط على الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، وكذا الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008.

ونصت ايضا علي الالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المُعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

فئة مستثناة من الضوابط:

قال وزير الإسكان، أن هذه الاشتراطات والضوابط أنها عدم على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، أو الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنها ستسري على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.



الضوابط البنائية:

واضاف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان أن الاشتراطات والضوابط البنائية تضمنت على مستوى المدينة التي تمت الموافقة عليها، ألا يُسمح بالتراخيص الجديدة للاشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وألا يُسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني. وتضمنت الاشتراطات أيضا ضوابط مساحات قطع الأراضي ونسب البناء، وضوابط الارتفاعات.