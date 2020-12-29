مؤسسة "إئتلاف أولياء الأمور" تشيد بقرار تعميم دراسة اللغة الألمانية

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أحمد جودة - القاهرة - "إئتلاف أولياء الأمور": تعميم دراسة اللغة الألمانية قرار جيد وفي صالح مصر والطلاب

أكدت عبير أحمد، مؤسس إئتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات بتعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات في صالح الطلاب ومستقبلهم.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن القرار عظيم جدا ويعمق العلاقات مع الجانب الألماني أكثر، مشيره إلي أن قرار تعميم دراسة اللغة الألمانية سيستفيد منه أبنائنا الطلاب خاصة أن ألمانيا تحظي علي مراتب متقدمة في تخصصات الطب والهندسة علي مستوي العالم وهو ما سينعكس علي هذه التخصصات في مصر، فضلا عن أن هذا القرار سيفتح مجال لعمل الطلاب في ألمانيا في هذه التخصصات والتعاون معهم.

وأشادت مؤسسة إئتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، بمستوي التعليم العالي وجودته داخل الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافته أن بهما تخصصات فريدة ستنعكس علي سوق العمل المحلي.