رحيل نجم الأهلي الي الدوري التركي

ترددت أنباء تفيد بأن لاعب النادي الأهلي أليو بادجي قد توجه إلى تركيا لإجراء الكشف الطبي للانضمام إلي نادي أنقرة وذلك بعد خروجة من قائمة الفريق.

حيث تتم إعارة السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر إلى أحد أندية الدوري التركي بعد توقيع العقود والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة برحيل المهاجم السنغالي إلى تركيا ،حيث رفعت إدارة المارد الأحمر اسم اللاعب من قائمة الفريق هذا الموسم مما جعل الاعب يرحل عن النادي لإثبات وجوده في مكانٍ آخر وتقديم مستوي جيد ليستطيع العودة من جديد الي النادي الأهلي .

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي انتصر أمس الأثنين علي فريق الأتحاد السكندري بنتيجة 4/0 واحرز الأهداف كل من محمود كهربا و وجاء الثاني بعدما سجل حسين الشحات الهدف الثاني بالدقيقة 48 من عمر وزمن اللقاء، بعد تمريرة حريرية من علي معلول، ليقوم الشحات بالتمويه أمام المرمى، ومن ثم التسديد بسهولة في أقصى الزاوية اليمنى لمحمد صبحي.

وسجل محمد شريف الهدف الثالث للمارد الاحمر بالدقيقة 60 من عمر المباراة بعد كرة طولية من علي معلول شتتها دفاع الاتحاد بعد عدم تفاهم بين اللاعبين تصل إلى حسين الشحات الذي مررها إلى محمد شريف سددها رائعة داخل الشباك.

وبالأخير افتتح أكرم توفيق أهدافه مع الأهلي، ويسجل هدف الأهلي الرابع في شباك نادي الاتحاد السكندري بالدقيقة 86 من تسديدة صاروخية، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-0 لصالح النادي الأهلي.