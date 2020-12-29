مي مازن: التعليم والصرف الصحي ملفات مهمة سوف اعمل عليها بالنواب الجديد (فيديو)

أدلت النائبة مي مازن بتصريحات خاصة بالفيديو لموقع دوت الخليج، وذلك في أعقاب استخراج كارنيه العضوية للنواب الجدد ببرلمان 2021، حيث أبدت في البداية شديد إعجابها بالإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها الأمانة العامة للنواب في استقبال الأعضاء، مبدية تفاؤلها بما سيكون عليه أداء المجلس ككل في الفترة القادمة.

وتابعت: أنا أحد أعضاء حزب الوفد وأتطلع لخدمة أهالي سوهاج، وأن أواصل تمكين المرأة، وأن القضايا العامة على أجندتها الاهتمام بملف التعليم والجزء الخدمي، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل للشباب والمرأة.