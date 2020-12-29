تستمر اليوم منافسات الأسبوع السادس عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز "لاليجا" موسم 2020-2021، وذلك بأربعة مواجهات تبدأ في السادسة مساءا، وتنتهي في الثانية عشر والنصف مساء اليوم.

موعد مباراة برشلونة اليوم



ويستضيف برشلونة محتل المركز الخامس برصيد 24 نقطة، فريق إيبار صاحب المركز الحادي عشر برصيد خمسة عشر نقطة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، على ملعب الكامب نو بالمدينة الكتالونية.

وتذاع المباراة عبر قناة "bein sports 3 HD"، وتقدم بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

وضمت قائمة برشلونة للمباراة كل من:

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.

الدفاع: ديست، أروخو، لينجليه، أومتيتي، مينجويزا، فيربو.

الوسط: بوسكيتس، ألينيا، بيانيتش، بويج، بيدري، ماتيوس، دي يونج.

الهجوم: جريزمان، برايثوايت، ديمبلي، كوتينيو، ترينكاو.

وتشهد القائمة غياب قائد الفريق "ليونيل ميسي" بسبب الإصابة في الكاحل، بينما تشهد عودة عثمان ديمبلي بعد حصوله على موافقة من الجهاز الطبي بالمشاركة.

أثار ما فعله نادي برشلونة الإسباني الجدل بسبب منعه للاعب النادي لكرة السلة توماس هيرتيل من العودة من تركيا مع بعثة الفريق إلى إسبانيا كعقوبة له، جاء ذلك بعدما علم مسؤلو الفريق بوجود مفاوضات بين اللاعب ونادي ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يخوض رونالد كومان اللقاء بالتشكيل الآتي:حراسة المرمى: تير شتيجن.خط الدفاع: ديست، آراخو، لينجليه، فيربو.خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، بيدري.خط الهجوم: كوتينيو، جريزمان، برايثوايت.

وتواجد فريق برشلونة لكرة السلة في تركيا لمواجهة فريق إفيس التركي بدوري أبطال أوروبا، وبعد المباراة قرروا معاقبه لاعب الفريق بهذه الطريقة.

وانتقد الكثيرون ما فعله نادي برشلونة مع لاعبهم معتبرين الأمر غير احترافي وفضبحة بكل المقاييس في ظل انتشار فيروس كورونا بالدول الاوروبية ومن بينهم تركيا وهو ما عرض اللاعب للخطر.

الأمر لم يمر مرور الكرام من جانب اللاعب ولكنه قرر ملاحقة النادي قضائيا بسبب تلك الفعله واتهامه النادي بتعريض حياته للخطر بعدما قضى عدة ساعات حبيسًا بمطار إسطنبول قبل أن يتمكن من المغادرة إلى إسبانيا على نفقته الخاصة.

على جانب آخر نفى نادي برشلونة رفضه السماح للاعبه الفرنسي توماس هورتل، بالصعود على طائرة الفريق بعد الهزيمة أمام "أناضولو إيفس" في اسطنبول، أمس الثلاثاء، ضمن الدوري الأوروبي لكرة السلة وفقآ لما ذكرته وكالة "رويترز".

وكان اتحاد لاعبي كرة السلة قد ادان تصرف النادي بعد أن ذكرت صحيفتا "إلبايس وإلموندو" ووسائل إعلام أخرى، أن اللاعب الفرنسي لم يسمح له بالعودة لإسبانيا بسبب سعيه للانتقال إلى ريال مدريد، وهو ما نفاه البارسا.