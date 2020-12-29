مي رشدي: المرأة والشباب إضافة قوية لبرلمان ٢٠٢١ (فيديو)

أدلت النائبة مي رشدي بتصريحات خاصة بالفيديو لموقع دوت الخليج، وذلك في أعقاب استخراج كارنيه العضوية للنواب الجدد ببرلمان 2021، حيث أبدت تفاؤلها بالتنوع الحزبي في البرلمان الجديد، وأنه يضم شباب وسيدات وذوي الهمم وقامات كبيرة، متوقعة أن يشغلها ملف المرأة المعيله كأولوية في أجندتها التشريعية.

وأضافت: على سيدات المجلس أن يستغلوا فرصة وصولهم ليكونوا نواة لكوادر سياسية تضيف للبلاد الفترة المقبلة، معبرة عن طموحها أن تواصل المرأة حصد المكتسبات خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تنوي الانضمام إلى لجنة الإسكان بحكم مجال أعمالها في الهندسة والمقاولات.