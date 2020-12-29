مي رشدي: المرأة والشباب إضافة قوية لبرلمان ٢٠٢١ (فيديو)

أدلت النائبة مي رشدي بتصريحات خاصة بالفيديو لموقع دوت الخليج، وذلك في أعقاب استخراج كارنيه العضوية للنواب الجدد ببرلمان 2021، حيث أبدت تفاؤلها بالتنوع الحزبي في البرلمان الجديد، وأنه يضم شباب وسيدات وذوي الهمم وقامات كبيرة، متوقعة أن يشغلها ملف المرأة المعيله كأولوية في أجندتها التشريعية.
وأضافت: على سيدات المجلس أن يستغلوا فرصة وصولهم ليكونوا نواة لكوادر سياسية تضيف للبلاد الفترة المقبلة، معبرة عن طموحها أن تواصل المرأة حصد المكتسبات خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تنوي الانضمام إلى لجنة الإسكان بحكم مجال أعمالها في الهندسة والمقاولات.
وكان قد أعلن الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي أن الأمانة لديها جاهزية واستراتيجية وبدائل أخرى لعقد الجلسة الافتتاحية عقب قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء الفصل التشريعي الجديد.
وقال المستشار فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء،إن الأمانة اتخذت إجراءات احترازية مشددة لاستقبال النواب الجدد بسبب فيروس كورونا ولديها نفس الاستراتيجية حال انعقاد الجلسات سواء الافتتاحية أو العامة.
وتابع القول :"لدينا تجربة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا وكان الأداء إيجابيا رغم أن ظروف كورونا في شهر مارس الماضي كانت صعبة مع حداثة أزمة كورونا ولأننا في بداية الأزمة كانت الأمور والظروف أصعب وتغلبنا عليها بانعقاد الجلسات في وقتها وانجاز المهمة التشريعية".
يأتي ذلك فيما تواصل الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم /الثلاثاء/ استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني 2021 / 2026 لنواب 12 محافظة وهي الفيوم، بني سويف ،المنيا ،أسيوط ،سوهاج ،قنا ،الأقصر ،أسوان ،الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء ،وجنوب سيناء بإجمالي عدد ٨٦ نائبا.
وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، في استقبال النواب الجدد منذ صباح اليوم في "البهو الفرعوني" المخصص لحفل الاستقبال.
يأتي ذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية لتحقيق التباعد الاجتماعي حرصا على السلامة الصحية للسادة النواب الجدد والعاملين بالأمانة العامة والسادة الإعلاميين.
وكانت الأمانة العامة قد وضعت جدولا لاستقبال الأعضاء المنتخبين القائمة والفردي.
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