المستشار محمود فوزي:برلمان 2021جاهز للانطلاق بعد 9يناير

أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الاستعداد والجاهزية للجلسة الإجرائية والمقرر لها بعد ٩ يناير المقبل، في ظل أزمة فيروس كورونا.
وأشار في اليوم الختامي لاستقبال أعضاء المجلس الجدد لاستلام الكارنيهات والحقيبة البرلمانية، إلى أن الأمانة العامة اتخذ تدابير احترازية مشددة الفترة الماضية لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، مؤكدا أنه سيفعل ذلك في الجلسة الافتتاحية والإجرائية وعلى مدار الجلسات المقبلة.
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وأوضح المستشار محمود فوزي، أن المجلس كان له تجربة سابقة في الانعقاد أثناء أزمة فيروس كورونا، وكان الأداء إيجابيا، حيث تغلب على تلك الظروف وأنجز كافة مهامه التشريعية والرقابية.
وأكد أن الأمانة العامة لمجلس النواب، جاهزة لانعقاد الجلسة الافتتاحية في أي وقت، موضحا أن تحديد موعد الجلسة في يد رئيس الجمهورية.
جدير بالذكر أن المجلس الحالي ينتهي يوم ٩ يناير المقبل، بعد أن يتم ٥ سنوات كاملة وفقا للنص الدستوري.
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