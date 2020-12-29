إلغاء شعار الدوري الجديد والسبب!

أتخذت اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد قرارا مفاجئ بإلغاء شعار الدورى الجديد الذى تم إعلانه قبل انطلاق الدورى الحالى وتحديدا فى حفل سحب القرعة.

وأرجعت اللجنة الثلاثية السبب إلى أن هذا الأمر قرار الأندية وليس اتحاد الكرة وأنه لابد من موافقة الأندية على تغيير الشعار وأخذ رأيهم فى الشعار الجديد قبل اعلانه.

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جدير بالذكر أن اللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة قامت بتعديل شعار الدورى المصرى هذا الموسم، وتم اعلان الشعار الجديد فى حفل سحب القرعة بأحد الفنادق الكبرى بحضور نجوم الكرة المصرية وعلى رأسهم حازم إمام وعماد متعب. جدير بالذكر أن اللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة قامت بتعديل شعار الدورى المصرى هذا الموسم، وتم اعلان الشعار الجديد فى حفل سحب القرعة بأحد الفنادق الكبرى بحضور نجوم الكرة المصرية وعلى رأسهم حازم إمام وعماد متعب. على جانب آخر، يواجه اتحاد الكرة المصري أزمة بسبب تطبيق تقنية الفار في مباريات الدوري المصري، حيث طالبت الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو الجبلاية بسداد مبلغ 100 ألف يورو كستحقات للدوري الجديد 2020 -2021، بجانب بعض المستحقات المتأخرة. من ناحية أخرى ترفض اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد سداد المبلغ للشركة بداعٍ وجود بعض الملاحظات على تطبيق التقنية فى الدورى المصرى. اقرأ ايضا: موعد مباراة برشلونة اليوم