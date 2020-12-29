"ائتلاف أولياء الأمور": تعميم دراسة اللغة الألمانية قرار جيد وفي صالح مصر والطلاب

أكدت عبير أحمد، مؤسس إئتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات بتعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات في صالح الطلاب ومستقبلهم.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن القرار عظيم جدا ويعمق العلاقات مع الجانب الألماني أكثر، مشيره إلي أن قرار تعميم دراسة اللغة الألمانية سيستفيد منه أبنائنا الطلاب خاصة أن ألمانيا تحظي علي مراتب متقدمة في تخصصات الطب والهندسة علي مستوي العالم وهو ما سينعكس علي هذه التخصصات في مصر، فضلا عن أن هذا القرار سيفتح مجال لعمل الطلاب في ألمانيا في هذه التخصصات والتعاون معهم.

هذا، وكانت مؤسسة "أمهات مصر"، قد استنكرت الدعوات التحريضية من جانب بعض الأشخاص خارج مصر وبعض الجروبات التي تحرض أولياء الأمور علي عدم نزول الإمتحانات واستكمال الفصل الدراسي الأول.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنه انتشرت فيديوهات لبعض الأشخاص المقيمين خارج مصر يحرضون أولياء الأمور علي الدولة ويطالبون بعدم نزول الإمتحانات، مستطرده: "هؤلاء الأشخاص يستغلون خوف وقلق أولياء الأمور من جائحة فيروس كورونا ويسخنونهم بشكل صريح علي الدولة بحجة أن ذلك في مصلحتهم، وللأسف واضح أن لهم أهداف خبيثة ضد الدولة". وأوضحت عبير أن هناك بعض الجروبات أيضا علي صفحات السوشيال ميديا يقوم أدمن هذه الجروبات وبعض الأعضاء بدعوة أولياء الأمور للتفاعل مع هاشتاج وقف الدراسة علي تويتر، ولكن بطريقة تحمل هجوم علي الدولة، فضلا عن قيام بعض القنوات من خارج مصر بتسخين أولياء الأمور وإظهار أن الوضع غير مستقر.