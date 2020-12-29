فيديو وصور.. المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يلتقي ألكسندر نالباندوف سفير جورجيا بالقاهرة

التقي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم ألكسندر نالباندوف سفير جورجيا بالقاهرة، معبرا عن تطلعاته بتعاون أفضل ومتناغم خلال الفترة المقبلة بين مجلس الشيوخ والمجالس النضيرة في جورجيا .

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وأكد المستشار عبد الوهاب علي عمق العلاقات بين البلدين التى تتسم بكل ود وتناغم، في ظل القيادة السياسية الحالية للبلدين، حرصهما علي اتخاذ خطوات جادة دائما بتطوير هذه العلاقات نحو الأفضل دائما.

