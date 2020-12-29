أزمة جديدة تواجه الزمالك في التجديد لساسي

ارتفعت القيمة التسويقية للتونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك بعد الاإنخفاض التي شهدته الفترة الماضية بسبب التوقف الكروي الذي أعقب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في أسعار وانتقالات اللاعبين علي مستوي العالم، بلغت القيمة التسويقية الحالية للتونسي فرجاني ساسي، 2 مليون و500 ألف يورو ، بعدما كانت في ابريل الماضي 2 مليون يورو فقط بسبب توقف النشاط الكروى في العالم وقتها.
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يذكر ان أعلى قيمة تسويقية لفرجاني ساسي في مشواره الكروى بعد انضمامه للزمالك حيث كانت قيمته التسويقية مليون و800 الف يورو، وعقب انضمامه للزمالك وصلت قيمته التسويقية الي 2 مليون و500 الف يورو وهي القيمة الحالية التي استعادها مرة أخرى مؤخرا عقب مساهمته في حصول الزمالك علي بطولتي السوبر المحلي والافريقي ووصيف الدورى ودوري ابطال افريقيا عن مجمل الموسم الماضي كاملا.
وأصبح تجديد عقد فرجاني ساسي يشكل أزمة بين الاعب ومسئولو النادي مما يصعب موقف رحيله او استمرارة داخل جدران النادي الأبيض.
يتدخل مسؤولو نادي الزمالك لحل ازمة تجديد عقد الاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي ولكن يبدو أن من الصعب بسبب عدم الاتفاق بين الاعب وإدارة الفارس الأبيض.
حيث ينتهي عقد الاعب في نهاية الموسم الجاري وقد صرح وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أنه عقد جلسة مع اللاعب وتحدث معه أنه يدعم نادي الزمالك .
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