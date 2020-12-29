مجدي ملك يعلن عزمه تقديم اول استجواب في البرلمان الجديد ضد قطاع الصحة



أعلن النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، عزمة التقدم بأول استجواب تحت قبة مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني (2021- 2026) علي أن يكون في قطاع الصحة.

جاء ذلك في تصريحات له عقب استخراج كارنية العضوية عن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب (2021- 2026)، اليوم الثلاثاء خلال حفل الاستقبال الذي تنظمة الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي.

وقال ملك إنه سيكون هناك مراقبة ومحاسبة شديدة للأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة وهذا يأتي في إطار المصلحة العامة وانطلاقا من الأمانة الملقاة علي عاتقنا كممثلي للشعب لاسيما وان أداء القيادة السياسية يعد نموذجا للجميع ولا يجب ان يكون هناك في الحقائب الوزارية مقاعد لوزارء لغير الناجحين في العمل ،ولا وقت للتجريب علي تلك المقاعد.

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