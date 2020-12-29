مجدي ملك يعلن عزمه تقديم اول استجواب في البرلمان الجديد ضد قطاع الصحة

أعلن النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، عزمة التقدم بأول استجواب تحت قبة مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني (2021- 2026) علي أن يكون في قطاع الصحة.
جاء ذلك في تصريحات له عقب استخراج كارنية العضوية عن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب (2021- 2026)، اليوم الثلاثاء خلال حفل الاستقبال الذي تنظمة الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي.
وقال ملك إنه سيكون هناك مراقبة ومحاسبة شديدة للأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة وهذا يأتي في إطار المصلحة العامة وانطلاقا من الأمانة الملقاة علي عاتقنا كممثلي للشعب لاسيما وان أداء القيادة السياسية يعد نموذجا للجميع ولا يجب ان يكون هناك في الحقائب الوزارية مقاعد لوزارء لغير الناجحين في العمل ،ولا وقت للتجريب علي تلك المقاعد.
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وأضاف ملك، أن أداء مجلس النواب سيكون اداءه مختلف في الفصل التشريعي الثاني لاسيما بعد الاستقرار التي شهدتها الدولة المصرية وعبور المرحلة الاستثنائية التي تحملها البرلمان المنقضي.
وتابع عضو مجلس النواب، " لقد آن الاوان أن يكون المواطن المصري هو الهدف الاساسي والمحور الرئيسي للجميع حكومة ونوابا خاصة انه تحمل اعباء تكلفة الاصلاح الاقتصادي".
ونوه البرلماني، إلي أنه سيعمل علي أن يكون هناك حزمة تشريعية لتصويب العمل في بعض القطاعات واتخاذ بعض الاجراءات لتصويب منظومة الدعم والتي لا تصل الي مستحقية بشكل سليم وخاصة الدعم السلعي والخبز وكذلك لابد من مراجعة اجراءات الحماية الاجتماعية وبرامج تكافل وكرامة وزيادة المخصصات المالية لهم
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