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مجدي ملك يعلن عزمه تقديم اول استجواب في البرلمان الجديد ضد قطاع الصحة

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أعلن النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، عزمة التقدم بأول استجواب تحت قبة مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني (2021- 2026) علي أن يكون في قطاع الصحة.

جاء ذلك في تصريحات له عقب استخراج كارنية العضوية عن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب (2021- 2026)، اليوم الثلاثاء خلال حفل الاستقبال الذي تنظمة الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي.

وقال ملك إنه سيكون هناك مراقبة ومحاسبة شديدة للأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة وهذا يأتي في إطار المصلحة العامة وانطلاقا من الأمانة الملقاة علي عاتقنا كممثلي للشعب لاسيما وان أداء القيادة السياسية يعد نموذجا للجميع ولا يجب ان يكون هناك في الحقائب الوزارية مقاعد لوزارء لغير الناجحين في العمل ،ولا وقت للتجريب علي تلك المقاعد.

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وأضاف ملك، أن أداء مجلس النواب سيكون اداءه مختلف في الفصل التشريعي الثاني لاسيما بعد الاستقرار التي شهدتها الدولة المصرية وعبور المرحلة الاستثنائية التي تحملها البرلمان المنقضي.

وتابع عضو مجلس النواب، " لقد آن الاوان أن يكون المواطن المصري هو الهدف الاساسي والمحور الرئيسي للجميع حكومة ونوابا خاصة انه تحمل اعباء تكلفة الاصلاح الاقتصادي".

ونوه البرلماني، إلي أنه سيعمل علي أن يكون هناك حزمة تشريعية لتصويب العمل في بعض القطاعات واتخاذ بعض الاجراءات لتصويب منظومة الدعم والتي لا تصل الي مستحقية بشكل سليم وخاصة الدعم السلعي والخبز وكذلك لابد من مراجعة اجراءات الحماية الاجتماعية وبرامج تكافل وكرامة وزيادة المخصصات المالية لهم

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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