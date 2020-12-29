النائب أحمد زهير يؤكد أهمية صدور قانون الإدارة المحلية ببرلمان 2021

قال النائب أحمد زهير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن تمكن حزب مستقبل وطن من حصد الأغلبية البرلمانية، يأتي انطلاقا من كونه حزب متفاعل في الشارع ووصل إلي كل نجع وبيت مصري، لافتاً إلي حرص الحزب علي تحقيق التناغم تحت القبة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك في تصريحات له عقب استخراج كارنية العضوية عن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب (2021- 2026)، اليوم الثلاثاء خلال حفل الاستقبال الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي.

وأضاف زهير، أن كل حزب سياسي حصد مقاعده البرلمانية علي قدر تفاعلها في الشارع وقدرتها علي التواصل مع الجماهير والوصول إلي جموع المصريين.

ولفت أحمد زهير، إلي أن أبرز القضايا التي ستتبناها تحت القبة تتعلق بالصعيد والشباب، من خلال العمل علي فتح العديد من المصانع لاستبعاب الطاقات الشبابية بالصعيد، مؤكدأً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس يولي إهتمام كبير بصعيد مصر.

وشدد البرلماني علي أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية، لتقوم بدورها في الشارع، وترسيخ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وتطبيق الحوكمة.

كان مجلس النواب قد استقبل النواب الفائزين لاستلام كارنيهات العضوية وسط إجراءات احترازية، وقسمت الأمانة العامة حضور النواب على مدار 7 أيام تنتهي اليوم.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر استقبال نواب(12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ،الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي عدد 86 نائب

