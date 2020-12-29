لعدم الالتزام بالكمامة.. وزير الأوقاف يقرر غلق مسجد النور لمدة أسبوعين

أصدر وزير الأوقاف المصرى، الدكتور محمد مختار جمعة، قرار بغلق مسجد النور لمدة أسبوعين، وخصم عشرة أيام من كل إمام بالمسجد، لعدم التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية.

وكان وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، قد أدى صلاة الجمعة فى مسجد النور، وفوجئ بوجود العديد من المواطنين غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، خاصة فى ظل تضاعف أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية، عند دخول بيوت الله، حيث يصطحب كل فرد مصلى شخصى ويرتدى كمامة، مع مراعاة مسافة التباعد الاجتماعى.

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وأصدر وزير الأوقاف قرار على إثر الواقعة، بإحالة كل من مفتش المنطقة، ومدير الإدارة التابع لهما إلى التحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهم في المتابعة، مع تفويض جميع مديري المديريات في إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق .