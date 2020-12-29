البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة العذراء بترسا

جدة - نرمين السيد - قدم البابا، وفقا لبيان صحفى، خالص العزاء إلى الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب الفاضل، ملتمسا عزاءً سمائيًا لشقيقه القمص زوسيما ولجميع أفراد الأسرة المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وكان قد توفى بشيخوخة صالحة القمص إرميا لبيب، عن عمر بلغ 68 عاما بعد خدمة كهنوتية دامت 41 سنة، حيث ولد يوم 3 ديسمبر 1952 وسيم كاهنًا فى 2 ديسمبر 1979 ، ونال رتبة القمصية عام 1994 وهو شقيق القمص زوسيما لبيب كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بجزيرة الذهب، إيبارشية وسط الجيزة.

وأقيمت صلوات التجنيز بدير أبى سيفين بطموه "مقر مطرانية طموه" بحضور الأنبا صموئيل أسقف إيبارشيته، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، وعدد من الآباء الكهنة وأسرة الأب المتنيح نظرًا للظروف الحالية.